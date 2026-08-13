Paris'teki Göçmen Kampı Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paris'teki Göçmen Kampı Tahliye Edildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris'te sağlık koşulları nedeniyle 500 göçmen kampından tahliye edildi, barınma sorunu sürüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te, çoğunluğunu düzenli ve düzensiz yabancı göçmenlerin oluşturduğu, yaklaşık 500 kişinin kaldığı kamptaki sağlık koşullarının endişe verici seviyeye ulaşması gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, evsizlere ve sokakta yaşayanlara acil hizmet sağlayan Samu Social kuruluşunun Paris'in 13. bölgesindeki yerleşkesinin avlusunda kalan yaklaşık 500 kişi, bulundukları yerden çıkarıldı.

Valilik, çoğunluğunu düzenli ve düzensiz göçmenlerin oluşturduğu evsizlerin birlikte yaşadıkları alandaki sağlık koşullarının endişe verici seviyeye çıkmasını, tahliye kararına gerekçe gösterdi.

Evsizlerin tahliyesi sırasında Samu Social kuruluşundan ve sosyal haklar sendikalarından kişiler eylem yaptı.

Evsizlere barınak sağlanamamasının arkasında hükümetin sosyal hizmetler bütçesindeki kesintiye gitmesinin etkili olduğunu savunan eylemciler, acil durumda olan göçmenlerin barınma sorununun çözülmesini talep etti.

Fransa'da 350 bin civarında evsiz bulunurken hükümet barınma sorununa çözüm getiremediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Göçmen, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'teki Göçmen Kampı Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı
Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir?

18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi 1 saat 40 dakika sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü
17:57
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
17:41
Bakan Gürlek’ten ’Alihan Kuriş’ operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
17:30
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak’tan sitem dolu sözler
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler
17:05
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
16:46
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’a taciz iddiasıyla dayak
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 21:04:18. #7.13#
SON DAKİKA: Paris'teki Göçmen Kampı Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.