Paris'teki Göçmen Kampı Tahliye Edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te, çoğunluğunu düzenli ve düzensiz yabancı göçmenlerin oluşturduğu, yaklaşık 500 kişinin kaldığı kamptaki sağlık koşullarının endişe verici seviyeye ulaşması gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, evsizlere ve sokakta yaşayanlara acil hizmet sağlayan Samu Social kuruluşunun Paris'in 13. bölgesindeki yerleşkesinin avlusunda kalan yaklaşık 500 kişi, bulundukları yerden çıkarıldı.

Valilik, çoğunluğunu düzenli ve düzensiz göçmenlerin oluşturduğu evsizlerin birlikte yaşadıkları alandaki sağlık koşullarının endişe verici seviyeye çıkmasını, tahliye kararına gerekçe gösterdi.

Evsizlerin tahliyesi sırasında Samu Social kuruluşundan ve sosyal haklar sendikalarından kişiler eylem yaptı.

Evsizlere barınak sağlanamamasının arkasında hükümetin sosyal hizmetler bütçesindeki kesintiye gitmesinin etkili olduğunu savunan eylemciler, acil durumda olan göçmenlerin barınma sorununun çözülmesini talep etti.

Fransa'da 350 bin civarında evsiz bulunurken hükümet barınma sorununa çözüm getiremediği gerekçesiyle eleştiriliyor.