Parisliler Macron'un erken seçim kararından memnun değil - Son Dakika
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Parisliler Macron'un erken seçim kararından memnun değil

Parisliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından kısa sürede aldığı seçim kararından memnun olmadıklarını belirtti. Macron'un Meclisi feshederek erken seçim kararı almasının aşırı sağın yükselişinde payı olduğunu savunan Parisliler, seçim sürecinin kısa olduğunu ve siyasi partilerin hazırlanması için yeterli süre olmadığını ifade etti. Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron'un erken seçim kararı, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk endişelerine neden oldu.

07.07.2024 16:31
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Parisliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından kısa sürede aldığı seçim kararından memnun olmadıklarını belirtti.

Fransa'da 49 milyonu aşkın seçmenin Ulusal Mecliste halkı temsil edecek milletvekillerinin belirlendiği erken genel seçimin ikinci turu için oy verme işlemi, devam ediyor.

Başkent Paris'te vatandaşlar genel seçimlerin ikinci turunu AA muhabirine değerlendirdi.

Paris'in 9. bölgesinde oy veren Mael isimli seçmen, Macron'un Meclisi feshederek "sorumsuzca" davrandığını ifade etti.

Mael, erken genel seçimlerin birkaç hafta gibi bir sürede hazırlanmasına ilişkin, "Partilerin seçimlere hazırlanması için çok kısa (bir süre) olduğunu düşünüyorum." dedi.

Aşırı sağın anketlerde ve seçim sonuçlarında yüksek olmasının kaygıya neden olduğunu belirten Mael, bu seçimlerin aceleyle düzenlenmesinin aşırı sağın yükselişinde payı olduğunu savundu.

Mael, seçime katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bunun ne gibi sonuçlar getireceğini göreceğiz." diye konuştu.

Seçime ilişkin değerlendirmede bulunan 32 yaşındaki Camille Olivier ise erken seçim sürecinin biraz zorlu geçtiğini, AP seçimlerinin Fransa'da değişiklik getireceğini bildiklerini belirtti.

AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin sandıktan birinci çıkması hakkında Olivier, "Belki de bir partinin diğerlerinden daha fazla öne çıkmasını beklemiyorduk, bu biraz sürpriz oldu. Ben Cumhurbaşkanı'nın Meclisi feshetmesini de hiç beklemiyordum." ifadesini kullandı.

Olivier, seçim sürecinin kısa olduğuna dikkati çekerek, "Çok fazla hızlı geçti, hazırlanmak, biraz anlamak için 2 haftamız bile yoktu. Fransa'da tüm siyasi partilerde durum biraz karışıktı." şeklinde konuştu.

Seçimde oyunu aşırı sağa karşı cephe almak için kullandığını aktaran Olivier, kimsenin Mecliste salt çoğunluğu alamayacağını düşündüğünü kaydetti.

Olivier aşırı sağın çoğunluğu alması halinde, bunun büyük bir karmaşa yaratacağını, böyle bir olasılığın kendisini endişelendirdiğini söyledi.

"Bu ülkeyi tanıyamıyorum"

Öğrenci olan 20 yaşındaki Eva ise ülkede aşırı sağın yükselmesinin çok üzücü olduğunu belirterek, "Bu ülkeyi tanıyamıyorum." dedi.

Gençlerin seçim sürecinde aşırı sağa karşı harekete geçmesinin umut verici olduğunu anlatan Eva, "Oy verebilme şansımız var. Aşırı sağa karşı oy kullanmaya gitmek gerekiyor." diye konuştu.

Eva, aşırı sağın içi boş bir siyaset güttüğünü savunarak, Fransa'nın "zengin beyazlardan" oluşan bir ülke olmadığının altını çizdi.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.

Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatlarının hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.

Seçimin ilk turunda, aşırı sağcı ittifak yüzde 33 civarında oyla sandıktan birinci çıkmış, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti.

Seçimin ilk turunda 76 milletvekili seçilirken, bunların 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları olmuştu.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Paris, Politika, Güncel, Son Dakika

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