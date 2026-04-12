Park halindeki otomobilin hareket edip dereye düştüğü anlar kamerada

ŞANLIURFA'da el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, hareket edip dereye düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Karaköprü Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. El freni çekilmeyen plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki otomobil, hareket edip dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin otomobilde yaptıkları incelemede araç içerisinde kimsenin bulunmadığını belirledi. Hasar meydana gelen otomobilin dereye düştüğü anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
