Park Yeri Kavgasında Cinayet

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Ataşehir'de park yeri yüzünden tartıştığı apartman yöneticisini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi'nde dün aralarında çıkan park yeri tartışmasında Eyüp Demirtaş'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Sadık U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Sadık U'nun "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Sadık U'nun, hakimlikte, olayı kendini korumak amacıyla yaptığını, maktulle aralarında daha önceden husumet de bulunduğunu savunarak, "Komşumuzla çay içiyordum, dışarı çıktım. Şahıs da uyuşturucu etkisinden kaynaklı normal değildi. İki kurşun yedi ayaklarından. Durdurmak amacıyla ateş ettim. Devamlı şahıs bıçak taşırdı. Bir de tehdit ederdi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.