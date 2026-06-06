Paşinyan'dan Anayasa Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paşinyan'dan Anayasa Vurgusu

06.06.2026 01:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paşinyan, 7 Haziran seçimlerinde kazanırsa yeni anayasa için önemli adımlar atacağını belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinin kazanması halinde ülkede yeni bir anayasanın kabul edilmesine özellikle önem vereceğini söyledi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Paşinyan Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda, hafta sonu düzenlenecek seçim öncesi son mitingine çıktı.

Devletin sahibinin halk olduğunu ve devleti halkın yönetmesi gerektiğini dile getiren Paşinyan, seçimde elde edilecek sonuçla Ermeni halkını "satın alabileceklerine inanan ve bu halka iftira atan casusluk şebekelerine diz çöktürülmesi" gerektiğini belirtti.

Paşinyan, Ermenistan'da "sivil ve yargı mafyalarının var olduğunu" ileri sürerek, şunları kaydetti:

"(Ermenistan'da) Bağımsız bir yargının varlığını önemli buluyorum ancak ne yazık ki Ermenistan'ın adaleti halka görünür ve anlaşılır kılmada henüz başarılı olamadığı aşikar. Bu sorun neden bugüne kadar çözülmedi? Açıkça söyleyeyim ki bunun en önemli nedenlerinden biri, Ermenistan halkı tarafından kabul edilmemiş olan ve sıradan sivil ve yargı mafyalarını her türlü şekilde koruyan anayasadır."

Anayasa değişikliğinin gerekli olduğunu ve kazanması halinde seçim sonrası ülkede yeni bir anayasanın kabul edilmesine özellikle önem vereceğini vurgulayan Paşinyan, vatandaşlarına sandığa giderek "Ermenistan Cumhuriyeti, bağımsızlığı ve özgürlüğü için ayağa kalkmaya" davet etti.

Miting, Paşinyan tarafından kurulan "Varchaband" müzik grubunun performansı ve dron gösterisiyle sona erdi.

Seçim, meclis ve anayasa değişikliği

Böylelikle Paşinyan, 7 Haziran'da düzenlenecek seçim için sürdürdüğü kampanya dönemini sonlandırdı.

Ermenistan parlamentosunda halihazırda Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 69 sandalye ile temsil ediliyor.

101 sandalyeli mecliste hükümetin kurulması için en az 51 koltuk bulunması gerekiyor.

Paşinyan'ın ülkeyi olası anayasa değişikliği için referanduma götürmesi içinse mecliste en az üçte iki çoğunluğa ulaşması gerekecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşinyan'dan Anayasa Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Yürekleri ağza getiren anlar 21 aylık çocuk balkondan düştü Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
Düzce’de apartmanda ceset bulundu Düzce'de apartmanda ceset bulundu
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti

00:10
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
23:32
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen’in yeni adresi belli oldu
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yeni adresi belli oldu
23:01
Ankara’da Tarkan izdihamı: Koç Holding’in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
22:20
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız
Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
21:51
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel’e seçim otobüsü almak için Bodrum’daki evini satışa çıkardı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı
21:50
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ı ikna edip İran’a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 01:49:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Paşinyan'dan Anayasa Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.