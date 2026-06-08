Paşinyan Seçimlerde Önde

Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde sandıkların yüzde 22,32'sinin açılmasıyla birlikte Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 51,19'unu alarak yarışı önde götürüyor.

Ermenistan basınındaki haberlere göre, Merkez Seçim Komisyonu, ülkede yapılan parlamento seçimlerinde 646 sandıktan gelen seçim sonuçlarını açıkladı.

Yüzde 22,32'si açılan sandıklardaki sayım sonuçlarına göre, Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 51,19'unu alarak seçimlerde ilk sıraya yerleşti.

Sivil Sözleşme Partisi'ni, yüzde 23 ile iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 9,93 ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı takip ediyor.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken, oyların sayımı sürüyor.

Bu arada ülkede dün yerel saatle 20.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi, katılım oranı yüzde 58,97 olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 milyon 476 bin 597 kişi oy kullandı.

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.