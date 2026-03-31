Patrikhaneden Paskalya'da Dini Tören Kısıtlaması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Patrikhaneden Paskalya'da Dini Tören Kısıtlaması

31.03.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Paskalya bayramını yalnızca dini törenlerle sınırlandırdı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerle dayanışma amacıyla Paskalya dini bayramının sadece dini törenlerle sınırlandırıldığını açıkladı.

Kudüs'teki Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Mart Pazar akşamından başlayarak 5 Nisan'a kadar devam eden Paskalya Bayramı kutlamalarının "dini törenlerle sınırlandırılacağı" belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'deki halkımızın insan onuruna ve yaşam hakkına dokunan acılarını paylaşarak yas tutuyoruz. Batı Şeria'da yerleşimcilerin (Filistinli) sivillere ve mülklerine yönelik uyguladığı tekrar eden saldırılar, kutsal topraklarımızın birden fazla noktasını etkileyen bu insani acının bir tezahürüdür." ifadelerine yer verildi.

Patrikhane, Paskalya Bayramında yapılacak ibadetlere ilişkin, bölgedeki "zorlu koşullara rağmen dini ritüellerin kutsal mekanlarda ve belirlenen tarihlerde yapılacağını" vurguladı.

Mescid-i Aksa'nın kapatılması ve Müslümanların Aksa'da namaz kılmalarının engellenmesini yakından takip ettiklerine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz pazar günü başlayan Dallar Bayramı ile 5 Nisan'da kutlanacak Paskalya arasındaki kutlamalar, bu kutsal günlerin saygınlığına uygun olarak ve insanlığın acılarına saygı gereğince yalnızca dini ritüellerle sınırlı tutulacaktır."

İsrail, savaşı bahane ederek Mescid-i Aksa'yı 28 Şubat'tan bu yana kapalı tutuyor. Ramazan Bayramı'nda 1967'deki işgalden bu yana ilk kez, Aksa'da bayram namazı kılınmasına izin verilmemişti.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, İsrail'in Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların ibadet özgürlüğüne yönelik kısıtlamalarını yaptıkları ortak yazılı açıklamayla en güçlü biçimde kınamıştı.

Kaynak: AA

Rum Ortodoks Patrikhanesi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Paskalya, Güncel, Tören, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patrikhaneden Paskalya'da Dini Tören Kısıtlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:49:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Patrikhaneden Paskalya'da Dini Tören Kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.