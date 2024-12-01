Pattaya Havai Fişek Festivali 400 Bin Ziyaretçiyle Renklendi - Son Dakika
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Pattaya Havai Fişek Festivali 400 Bin Ziyaretçiyle Renklendi

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Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen havai fişek festivali, binlerce turistin katılımıyla yapıldı.

01.12.2024 18:20
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- Tayland'da havai fişek festivali, karanlığı renklendirdi

BANGKOK - Tayland'ın ünlü eğlence ve tatil şehri Pattaya'da düzenlenen havai fişek festivali karanlık gökyüzünü renklendirirken, o anları binlerce turist takip etti.

Tayland'da Pattaya Havai Fişek Festivali bu yıl 29 - 30 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Binlerce yerli ve yabancı turistin katıldığı festivalde, Sırbistan, Hong Kong, Birleşik Krallık, Almanya ve Filipinler ülkelerinin havai fişek takımları birbirinden renkli gösteriler sergiledi.

Pattaya sahili boyunca kurulan festival alanında katılımcılar gündüz saatlerinde müzik ve dans gösterileri, su sporları, plaj etkinlikleri ile eğlenirken, geleneksel sokak yemekleri pazarında vakit geçirdi, akşam saatleri yaklaştığında ise plaj alanındaki yerlerini aldı.

Suyun üzerine kurulan platformlardan ateşlenen havai fişekler, 2 gün boyunca Pattaya şehrinin gökyüzünü renklendirdi. Gösteriyi müzikler eşliğinde plajdan takip eden yerli ve yabancı katılımcılar, hem sıcak havanın hem de görsel şölenin tadını çıkardı.

Pattaya Valisi Pramet Ngampiches festival sonrası yaptığı basın açıklamasında, festivalde sosyal medyanın da etkisiyle her yıl yabancı ziyaretçi sayısında artış yaşandığını ifade ederken, tüm yerel halka ve yabancı ziyaretçilere teşekkür etti. Pramet, iki gün süren festivale yaklaşık 400 bin ziyaretçinin katılım gösterdiğini ve 2 milyar Baht (yaklaşık 2 milyar TL) gelir elde edildiğini belirtti.

Pattaya Havai Fişek Festivali 400 Bin Ziyaretçiyle Renklendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Pattaya Havai Fişek Festivali 400 Bin Ziyaretçiyle Renklendi - Son Dakika

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