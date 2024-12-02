Pavel Matckevich İstanbul'da Konser Verecek

Güncel

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko'nun violisti Pavel Matckevich, 10 Aralık'ta İstanbul'da Moda All Saints Kilisesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Konserde sanatçı, kendi eserlerinin yanı sıra Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi ve Aleksandr Borodin'in arasında olduğu ünlü bestecilerin eserlerini de yorumlayacak.

Matckevich, yeni parçası "Good Morning"in ardından İstanbul'da ilk solo konserini gerçekleştirecek.

Son yıllarda Türkiye'de farklı trio ve oda orkestralarında yer alan multi-enstürmantist ve besteci Matckevich, yedi yıldır Evgeny Grinko'nun orkestrasında viyola çalıyor.