Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağ evinde çıkan yangın söndürüldü.
Karaköy köyü yakınlarında Selattin C'ye ait bağ evinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde Bağ Evi Yandı - Son Dakika
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