Pelttari ve 5 eski SUPO çalışanı Helsinki Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Pelttari ve 5 eski SUPO çalışanı Helsinki Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Helsinki Bölge Mahkemesinde eski SUPO Direktörü Antti Pelttari ve 5 eski çalışanın davası başladı. Gizli güvenlik bilgilerini usulsüz paylaşma ve güvenlik prosedürlerini ihlalle suçlanan sanıklar suçsuz olduklarını savundu; Pelttari'ye görevini kötüye kullanma suçu da yöneltildi.

Finlandiya'da "görevini kötüye kullanmakla" suçlanan eski Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (SUPO) Direktörü Antti Pelttari için başkent Helsinki'de mahkeme sürecinin başladığı bildirildi.

Finlandiya'da yayın yapan Yle'nin haberine göre, Helsinki Bölge Mahkemesinde bugün başlayan dava süreci kapsamında, eski SUPO Direktörü ve 5 eski çalışan, gizli güvenlik bilgilerini usulsüz paylaşma ve güvenlik prosedürlerini ihlal etme suçlarından yargılanacak. Eski SUPO Direktörü Pelttari'ye ayrıca "görevini kötüye kullanma" suçu yöneltildi.

Pelttari dahil tüm sanıklar duruşmada suçsuz oldukları yönünde savunma yaptı.

Pelttari, 2011-2024 yıllarında SUPO Direktörü olarak görev yapmış, 2024 Ocak'ta Parlamento Genel Sekreterliği görevine başlamıştı. Kendisine Mayıs 2025'te yöneltilen suçlamalar sonrası Pelttari, tüm görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA
GüncelHakimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
19:46
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
19:06
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
18:41
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara’dan geliyorum
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum
17:45
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 20:14:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Pelttari ve 5 eski SUPO çalışanı Helsinki Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android