Pencap'ta Hava Kirliliği Nedeniyle Önlemler - Son Dakika
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Pencap'ta Hava Kirliliği Nedeniyle Önlemler

Pencap'ta hava kirliliği nedeniyle parklar ve okullar 17 Kasım'a kadar kapatıldı.

08.11.2024 17:46
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Pakistan'ın en fazla nüfusa sahip eyaleti Pencap'ın bazı kentlerinde, hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle parklar, hayvanat bahçeleri, müzeler ve tarihi yerler 17 Kasım'a kadar kapatıldı.

Pakistan nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Pencap'ta hava kirliliği, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yetkililer, söz konusu kirliliğin doğurduğu tehlikeler nedeniyle, eyaletin belirli bölgelerinde 17 Kasım'a kadar parkların girişe ve hayvanat bahçeleri, müzeler ile tarihi yerlerin de ziyarete kapatıldığını belirtti.

Önlemlerin halk sağlığını koruma amacıyla alındığının altını çizen yetkililer, "İnsanların evde kalmasını ve gereksiz seyahatlerden kaçınmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca eyaletin Lahor kentinde, marketlerin saat 20.00'den sonra kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Pencap'ta hava kirliliği alarmı

Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, düzenlediği basın toplantısında, Lahor, Gujranwala, Faisalabad ve Multan kentlerinde ilk ve orta dereceli okulların 17 Kasım'a kadar kapalı olacağını duyurmuştu.

Yetkililer, söz konusu kentlerde maske takmanın zorunluğu olduğunu vurgulayarak, halka gerekmedikçe sokağa çıkmama çağrısı yapmıştı.

Pencap hükümeti, 30 Ekim'de, Lahor'da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesini düşüren aktivitelere kısıtlama getirmişti.

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, kentteki hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "kabul edilebilir" olarak görülen seviyenin 40 kat üzerine çıkmış ve Lahor, "dünya genelinde hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı şehir" haline gelmişti.

Kaynak: AA

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