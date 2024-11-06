Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda Silah Ele Geçirildi

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

06.11.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, " Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi. Ele geçirilen malzemeler; 2 AT-4 tanksavar silahı, 2 Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı silahı, 2 tabanca, 60 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 840 adet 5,56 mm mühimmat, 1 kutu 7,62 mm mühimmat, infilaklı fitil, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 1 el dürbünü, 2 gündüz görüş dürbünü" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Güncel, Terör, Dünya, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
15:57 Katar’da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı
14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
22:32 AK Partili Hüseyin Yayman’dan ’Remzi Kartal’ açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Remzi Kartal' açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım
22:30 Ümit Özdağ: Ahmet Özer’in seçilmemesi için çalıştım Ümit Özdağ: Ahmet Özer'in seçilmemesi için çalıştım
22:26 Jose Mourinho PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi
22:19 Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi
22:17 Cimbom’a dev sponsor Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 17:11:23. #1.11#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.