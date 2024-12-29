Pençe Kilit Operasyonu\'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 10 adet misket tipi el bombası, 3 adet savunma tipi el bombası, 150 adet 5.56 mm mühimmat, 6 adet M16 şarjörü, 4 adet plastik şarjör, 1 adet dürbün, 1 adet hard disk, 2 adet cep telefonu, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti, 1 adet termal kıyafet, 1 adet hücum yeleği, 7 adet gaz maskesi, 2 adet jeneratör" denildi.