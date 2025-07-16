Pencere beğenmeyen saldırgan, iş yerini kurşunladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine yaptırdığı pencereyi beğenmeyen M.A.Ö. (43), bastığı iş yerini kurşunladı. Mermi duvara isabet ederken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 15'inci Metal Sokak'ta meydana geldi. Kapı ve pencere sistemleri işi yapan F.Ç. (40), M.A.Ö.'nun evinin penceresini yaptı. Pencereyi beğenmeyen M.A.Ö., F.Ç.'nin dükkanına gidip tehditler savurduktan sonra tabancayla ateş etti. Mermi iş yerinin duvarına isabet ederken, kaçan şüpheli ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),