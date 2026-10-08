Pendik Askeri Tersane önünde arızalanan 41 metrelik su ikmal tankeri kurtarıldı

Pendik Askeri Tersane önünde arızalanan 41 metrelik su ikmal tankeri kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıyı Emniyeti, Pendik Askeri Tersane önlerinde makine arızası yaşayan 41 metre boyundaki CAN D isimli su ikmal tankerinin kurtarıldığını duyurdu. Tanker, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Şark römorkörünce Gemtiş Tersanesi'ne çekilerek emniyete alındı.
Pendik Askeri Tersane önlerinde makine arızası yaşayan 41 metre uzunluğundaki su ikmal tankeri kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne seyir halindeyken Pendik Askeri Tersane önlerinde makine arızası yaşayan CAN D isimli 41 metre boyundaki su ikmal tankeri, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Şark römorkörümüzce yedeklenip çekilerek, Gemtiş Tersanesi'ne yanaştırılıp emniyete alındı."
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?