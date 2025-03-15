Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu Vefat Etti

(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu, yaşamını yitirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Topçu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Tunç, "Başımız sağ olsun. Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. AK Parti Pendik kurucu yönetim kurulu üyesi olarak birlikte yola çıktığımız dava arkadaşımız Merhum Hüseyin Topçu ağabeyimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.