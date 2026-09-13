Pendik D-100'de motosiklete otomobil çarptı, sürücü yaralandı; kaza kask kamerasında - Son Dakika
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Pendik D-100'de motosiklete otomobil çarptı, sürücü yaralandı; kaza kask kamerasında

Pendik D-100\'de motosiklete otomobil çarptı, sürücü yaralandı; kaza kask kamerasında
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Pendik D-100 Karayolu'nda emniyet şeridinde ilerleyen motosiklete arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle önündeki hafif ticari araca çarparak yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

PENDİK D-100 Karayolu'nda emniyet şeridinde ilerleyen motosiklete, arkadan gelen otomobil çarptı. Kaza, başka bir sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Pendik D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Kartal istikametinde emniyet şeridinde ilerleyen motosiklete, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önündeki hafif ticari araca çarparak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki motosiklete arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu sürücünün hafif ticari araca çarparak yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pendik D-100'de motosiklete otomobil çarptı, sürücü yaralandı; kaza kask kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik D-100'de motosiklete otomobil çarptı, sürücü yaralandı; kaza kask kamerasında - Son Dakika
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