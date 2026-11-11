Pendik'te 17 yaşındaki lise öğrencisini yaralayan olayda 4 şüpheli yakalandı

Pendik'te 17 yaşındaki lise öğrencisini yaralayan olayda 4 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendik'te okul çıkışında kesici aletle yaralanan 17 yaşındaki öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyet ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi yakalayıp adli işlem başlattı; öğrenci ile bir şüpheli arasında tartışma çıktığı belirlendi.
Pendik'te 17 yaşındaki lise öğrencisinin kesici aletle yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.
İlçede yaşayan lise öğrencisi G.Ç'nin okul çıkışında, yerleşkenin yaklaşık 600 metre uzağında kesici aletle yaralandığı tespit edildi.
Hastaneye kaldırılan G.Ç, tedavisinin ardından taburcu edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
G.Ç. ile şüphelilerden biri arasında tartışma çıktığı, tartışmada G.Ç'nin kesici aletle yaralandığı belirlendi.
Kaynak: AA
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