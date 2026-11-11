Pendik'te 17 yaşındaki lise öğrencisini yaralayan olayda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Pendik'te 17 yaşındaki lise öğrencisini yaralayan olayda 4 şüpheli yakalandı

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Pendik'te okul çıkışında kesici aletle yaralanan 17 yaşındaki öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyet ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi yakalayıp adli işlem başlattı; öğrenci ile bir şüpheli arasında tartışma çıktığı belirlendi.

Pendik'te 17 yaşındaki lise öğrencisinin kesici aletle yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

İlçede yaşayan lise öğrencisi G.Ç'nin okul çıkışında, yerleşkenin yaklaşık 600 metre uzağında kesici aletle yaralandığı tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan G.Ç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

G.Ç. ile şüphelilerden biri arasında tartışma çıktığı, tartışmada G.Ç'nin kesici aletle yaralandığı belirlendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pendik'te 17 yaşındaki lise öğrencisini yaralayan olayda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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