Pendik'te bir apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Pendik'te bir apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Pendik\'te bir apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Çamçeşme Mahallesi Misakı Milli Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

19.02.2024 20:55
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Pendik'te bir apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çamçeşme Mahallesi Misakı Milli Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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