Pendik\'te Gecekondu Yangını

Yangın saat 14.00 sıralarında Yayalar Mahallesi Söğüt sokakta bulunan gecekonduda çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale gelirken yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.
