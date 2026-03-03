Pendik\'te Gecekonduda Yangın

Pendik'te gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayalar Mahallesi Söğüt Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.