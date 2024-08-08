Pendik'te İETT Otobüsü 3 Tekerli Motosiklete ve Bina Girişine Çarptı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te İETT Otobüsü 3 Tekerli Motosiklete ve Bina Girişine Çarptı: 6 Yaralı

Pendik'te meydana gelen kazada, İETT otobüsü önce 3 tekerli elektrikli motosiklete ardından bir binanın girişine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Bina tedbiren boşaltıldı ve ekipler olay yerinde beklemeye devam ediyor.

08.08.2024 00:06
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Pendik'te, İETT otobüsünün önce 3 teker elektrikli motosiklete sonra binaya çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

B.D. idaresindeki 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce Salih Ç. yönetimindeki 3 teker elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltıldı, görevliler apartmanın elektrik, su ve doğal gazını kesti.

Sağlık görevlileri, kazada yaralanan Ahsen A, Muzaffer O, Kerim Ç, Berrak Ç, Salih Ç ve Mevsim E'yi hastaneye kaldırdı.

Berber dükkanının sahibi Tufan Mutlu, iş yerinde müşterilerinin de olduğu anda otobüsün çarptığını söyledi. Kendilerini can havliyle dışarı attıklarını belirten Mutlu, kaza nedeniyle binanın boşaltıldığını belirtti.

Esnaf Abdullatif Yanık ise binada hasar meydana geldiğini ve yaralılar olduğunu ifade etti.

Pendik Kaymakamı Yıldız incelemede bulundu

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, kaza bölgesine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada, binanın yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin kararın ekiplerin incelemesinin ardından verileceği öğrenildi.

Henüz kaza yerindeki İETT otobüsü kaldırılmazken ekiplerin bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pendik'te İETT Otobüsü 3 Tekerli Motosiklete ve Bina Girişine Çarptı: 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te İETT Otobüsü 3 Tekerli Motosiklete ve Bina Girişine Çarptı: 6 Yaralı - Son Dakika
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