Pendik'te Kamyonette Yangın Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde kamyonette yangın çıktı, panik yaşandı.

PENDİK'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde, seyir halindeki kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle tünel içerisinde yoğun duman oluşurken, içeride kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy- Pendik bağlantı yolu üzerindeki tünelde seyir halindeki kamyonette çıktı. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 NTM 265 plakalı kamyonette elektronik aksamdan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Alev alev yanan kamyonetten yükselen yoğun duman nedeniyle tünelde görüş mesafesi düştü. Panik yaşayan bazı sürücüler ters şeritten geri manevra yaparak tünelden çıkmaya çalıştı. Bu durum bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ardından tünelde biriken duman tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 21:00:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.