Pendik'te trafikte araçlarından inerek kavga eden 2 sürücüye toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi.
Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi'nde 2 sürücünün trafikte araçlarından inerek kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucu sürücülerin İ.A. (34) ve N.A. (43) olduğu tespit edildi.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 360 bin lira para cezası uygulandı.
Ayrıca, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu, araçları da 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Öte yandan, sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Kavga Eden Sürücülere 360 Bin Lira Ceza - Son Dakika
