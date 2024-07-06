Pendik'te Minibüs Sürücüsü Trafikte Tartıştığı Otomobilin Kaputuna Yatarak İlerlemesini Engelledi

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Pendik'te trafikteki tartışmada, minibüs sürücüsünün, kaputuna yatarak otomobilin ilerlemesini engellemesi cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Pendik mevkisinde ilerleyen bir minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Minibüs sürücüsü, önünü keserek ilerlemesini engellediği otomobilin kaputuna yattı.

Otomobil sürücüsünün eşi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, minibüs sürücüsünün yürüyerek gelip otomobilin kaputuna yattığı görüldü.

Otomobildeki kadının, eşine, araçtan inmemesi yönündeki sözleri ve polise haber verilmesi ile şahsın kaputtan inmesinin ardından otomobilin yoluna devam etmesi de görüntü de yer aldı.