Pendik'te TIR Yangını: Kimyasal Madde Sızdı

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(İSTANBUL) - Pendik'te kimyasal madde yüklü TIR'da küçük çaplı kaza sonrası yangın çıktı. Özel donanımla itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yola dökülen hidroklorik asit (tuz ruhu) temizlendi.

Edinilen bilgiye göre saat 11.00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Şebboy Sokak'ta bir TIR sürücüsü virajı alamayarak demir bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle tankerde küçük çaplı yangın çıktı, bir miktar kimyasal madde sokağa sızdı. Özel donanımlı itfaiye, AFAD ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer tehditler (KBRN) ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken kaza sırasında tankerden sokağa sızan hidroklorik asit (tuz ruhu) temizlendi.