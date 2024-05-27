Pendik'te Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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Pendik'te Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Pendik\'te Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Pendik'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edilirken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

27.05.2024 10:11
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Pendik'te, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında, 22 Mayıs'ta bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda evde bulunan şüpheliler G.T. (36), F.E (53) ile B.Ç (21) gözaltına alındı.

Evdeki aramalarda, 3 cep telefonu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör, çok sayıda fişek, vakum cihazı, uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.T. ve F.E. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pendik'te Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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