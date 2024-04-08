Pendik'te çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Pendik'te, yediemin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Harmandere Mahallesi Moda Sokağı'ndaki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Yangın, kısa sürede depodaki araç ve alkollerin bulunduğu alana sıçradı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor.
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