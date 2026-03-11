Pentagon Eylül 2025'te Rekor Harcama Yaptı - Son Dakika
Pentagon Eylül 2025'te Rekor Harcama Yaptı

11.03.2026 10:47
Pentagon, Eylül 2025'te 93,4 milyar dolarlık rekor harcama gerçekleştirdi, lüks ürünler aldı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Eylül 2025'te hibe ve sözleşmelerin yanı sıra "lüks gıda ürünleri, yüksek kalitede mobilya ve bilgi teknolojileri alımları" için 93,4 milyar dolarlık "rekor" bütçe kullandığı iddia edildi.

ABD hükümetinin harcamalarını yayınlayan kar amacı gütmeyen bir grup olan Open The Books tarafından Pentagon'un Eylül 2025'teki harcamaları incelendi.

İnceleme sonucu hazırlanan raporda, Pentagon'un söz konusu tarihte federal kurumlar için en az 2008'den bu yana en yüksek aylık harcama olduğu değerlendirilen 93,4 milyar dolarlık bir bütçe kullandığı öne sürüldü.

Eylül ayının yalnızca son 5 iş gününde hibe ve sözleşmeler için 50,1 milyar dolar harcandığına işaret edilen raporda, harcamaların "lüks gıda ürünlerini, yüksek kalitede mobilyaları ve aceleyle yapılan bilgi teknolojileri alımlarını" kapsadığı savunuldu.

"Eylülde panik butonuna basılıyor"

Mali yılın bitişine denk gelen eylül ayında, devlet kurumlarında yüksek harcamaların yapılmasına sık rastlanıyor.

Rapora göre her sene eylül ayında yapılan askeri harcamalar, yönetimden bağımsız şekilde artış gösteriyor.

"Govly" Üst Yöneticisi (CEO) Mike Weiland, devlet kurumlarının mali yıl boyunca kendilerine tahsis edilen bütçeyi harcamaması durumunda bir sonraki yıl bu fonlara erişemeyeceğine yönelik endişelere işaret ederek, "Bu yüzden kurumlar ağustos ve eylül aylarında panik butonuna basarak harcama yapıyor." ifadesini kullandı."

Kaynak: AA

Ekonomi, Savunma, Güncel, Eylül, Son Dakika

