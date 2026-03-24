Pentagon İran\'a Asker Yığınağına Hazırlanıyor

24.03.2026 16:14
Pentagon, İran'a hava indirme birlikleri ve deniz piyadeleri ile askeri müdahale olasılığını değerlendiriyor.

WASHINGTON, 24 Mart (Xinhua) -- Pentagon'un İran'daki askeri operasyonları desteklemek amacıyla hava indirme birliklerinin konuşlandırılması olasılığını değerlendirdiği bildirildi.

The New York Times gazetesinin üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı pazartesi günkü haberinde, söz konusu savaş birliklerinin, ABD ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı "Acil Müdahale Gücü'nden" karşılanacağı belirtildi. Haberde yaklaşık 3.000 askerden oluşan bu tugayın, 18 saat içinde dünyanın herhangi bir yerinde konuşlandırılabildiği, ancak an itibarıyla Pentagon veya ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan herhangi bir emir verilmediği bildirildi.

Bu birliklerin İran'ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'nı ele geçirmek için kullanılabileceği ifade edildi.

İsimsiz kalmak koşuluyla konuşan yetkililere dayandırılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD birliklerine adayı ele geçirmesi yetkisi vermesi durumunda bir başka seçeneğin de değerlendirildiği kaydedilerek, bu kapsamda Ortadoğu'ya doğru yola çıkan 31. Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği'ne bağlı yaklaşık 2.500 askerle saldırı düzenlenebileceği belirtildi.

