Pentagon Raporu: UFO'lar ve Uzaylılar Hakkında Delil Bulunamadı - Son Dakika
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Pentagon Raporu: UFO'lar ve Uzaylılar Hakkında Delil Bulunamadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1945'ten bu yana elde edilen verileri incelediği raporunda, UFO'lar ve uzaylıların varlığına işaret eden delillere rastlanmadığını bildirdi. Rapor, uzaylılara ait olduğu iddia edilen teknolojinin tersine mühendislikle geliştirildiği iddialarını da reddetti. Kongrenin talep ettiği raporun ikinci cildi ise güncel UAP ihbarlarının değerlendirildiği bir süreçte hazırlanıyor.

09.03.2024 16:11
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hükümetin "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) olarak adlandırdığı "tanımlanamayan uçan cisim"lere (UFO) dair 1945'ten bu yana elde edilen verileri incelediği raporunda, UFO'lar ve uzaylıların varlığına işaret eden delillere rastlanmadığını bildirdi.

Pentagon'a bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO), ABD'de 1945 yılından itibaren yürütülen UAP soruşturmalarının derlendiği bir rapor yayımladı.

Raporda, "Tüm gizlilik seviyelerinde yapılan incelemeler, çoğunlukla sıradan cisimler ve doğa olaylarının yanlış algılanması sonucunda UFO ihbarı yapıldığını göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Tarihi kayıtların, uzaylıların varlığına ilişkin kanıtlar içermediği belirtilen raporda, ABD hükümetinin ve özel firmaların uzaylılara ait olduğu ortaya atılan teknolojiyi tersine mühendislikle geliştirdikleri yönündeki iddialar da reddedildi.

UFO'lar ve uzaylıların varlığına işaret eden delillere rastlanmadığı kaydedilen raporda, konu üzerine çok sayıda kitap, film, internet ve sosyal medya içeriği bulunmasının kamuoyunu etkileyerek toplumun bazı kesimlerinde UAP'nin varlığına olan inancı artırdığı bildirildi.

Pentagon, Kongrenin hazırlanmasını talep ettiği raporun güncel UAP ihbarlarının değerlendirildiği ikinci cildinin de hazırlık sürecinde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Uzay, Savunma, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon Raporu: UFO'lar ve Uzaylılar Hakkında Delil Bulunamadı - Son Dakika

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