Pentagon, Saldırı ve Patlama Üzerine Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Pentagon, Saldırı ve Patlama Üzerine Açıklama Yaptı

Pentagon, New Orleans'taki araçlı saldırı ve Las Vegas'taki Tesla patlaması için talep gelmediğini belirtti.

03.01.2025 23:46
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yılın ilk günü düzenlenen New Orleans'taki araçlı saldırı ve Las Vegas'taki Tesla patlaması hakkında kendilerinden herhangi bir talepte bulunulmadığını belirtti.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yılın ilk basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

New Orleans ve Las Vegas'ta meydana gelen olayları "trajik" olarak niteleyen ve gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Singh, "Bugüne kadar, New Orleans veya Las Vegas'taki her iki olaya ilişkin Savunma Bakanlığından hiçbir destek talep edilmedi." diye konuştu.

Singh, gazetecilerin New Orleans'takinin eski, Las Vegas'taki zanlının asker olmalarıyla ilgili sorularına ise "Tabii ki ordu tıbbi kayıtları sağlayacak yani yapabileceğimiz veya talep edilen herhangi yardımı. Tabii ki New Orleans veya Las Vegas olayıyla ilgili yürütülen soruşturmaları destekleyeceğiz." diye cevap verdi.

Gazetecilerin her iki zanlının da akıl sağlığıyla ilgili soruları üzerine de Singh, ordu personelinin büyük çoğunluğunun görevlerini onurla yerini getirdiğini belirterek psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan tüm ordu mensuplarını yardım talep etmeye teşvik ettiklerini kaydetti.

" Kobani'de askeri üs inşa etme planı yok"

Pentagon sözcüsü, basın toplantısında ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab ilçesine yeni bir askeri üs kurup kurmadığı yönündeki sorulara, "O haberlerden bazılarını gördüm, Kobani'de (Aynularab) askeri üs inşa etme planı yok." şeklinde yanıt verdi.

Suriye'de DEAŞ'ı kalıcı şekilde yenmek için bulundukları iddiasını tekrarlayan Singh, Aynularab'da ABD askerinin bulunmadığını iddia ederek "Kobani'de şu anda herhangi bir üs kurma planı veya niyeti yok. Bu haberlerin nereden geldiğinden emin değilim." dedi.

Singh, Suriye'de şiddetin durmasından yana olduklarını öne sürerek ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi istikrar sürecini desteklediğini, ancak bunun da DEAŞ ve benzer terörist grupların ortadan kaldırılmalarından geçtiğini savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pentagon, Saldırı ve Patlama Üzerine Açıklama Yaptı - Son Dakika

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