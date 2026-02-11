Pertek Belediyesi Eski Başkanı Tahliye Edildi - Son Dakika
Pertek Belediyesi Eski Başkanı Tahliye Edildi

11.02.2026 20:39
Ruhan Alan, 'zimmet' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanan, bir önceki dönem Belediye Başkanı Ruhan Alan, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edildi.

Tunceli'nin Pertek İlçe Belediyesi'nde bir önceki dönemde 'zimmet' suçu işlendiğine dair şikayetler üzerine, İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Müfettişlerin yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda, 14 Şubat 2025 tarihinde Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E. açığa alındı ve Pertek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevini yürüten eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, 'zimmet' suçlamasıyla 16 Şubat 2025 tarihinde Tekirdağ'da gözaltına alındı. SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Alan, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında 'zimmet ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından iddianame hazırlanan Ruhan Alan'ın, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşması görüldü. Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya Alan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Ruhan Alan'ın, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIJM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
