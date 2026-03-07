Peru'da Diskotekte Patlama: 33 Yaralı - Son Dakika
Peru'da Diskotekte Patlama: 33 Yaralı

07.03.2026 20:33
Peru'nun Trujillo bölgesindeki diskotekteki patlamada 33 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Peru'nun kuzeyindeki bir diskotekte meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.

Ulusal basına göre, Trujillo??????? eyaletine bağlı Victor Larco Herrera bölgesindeki bir diskotekte nedeni tespit edilemeyen bir patlama yaşandı.

Olayda 5'i ağır 33 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, olayın bir terör veya organize suç saldırısı ihtimali üzerinde duruyor.

Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatırken, olayın arkasında bölgedeki organize suç örgütlerinin olup olmadığı inceleniyor.

Trujillo eyaleti, son yıllarda organize suç kaynaklı şiddetin en fazla arttığı bölgelerden biri haline geldi. Bu nedenle bölgede olağanüstü hal uygulaması sürüyor.

Kaynak: AA

