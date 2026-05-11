Peru'da Fujimori ve Sanchez İkinci Tura Kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peru'da Fujimori ve Sanchez İkinci Tura Kalıyor

11.05.2026 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori, 7 Haziran'daki seçimlerin ikinci turuna geçti.

Eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı sağcı aday Keiko Fujimori ve solcu aday Roberto Sanchez, 7 Haziran'da yapılacak devlet başkanı seçiminin ikinci turunda yarışacak.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) son verilerine göre, 12 Nisan'da düzenlenen seçimlerde sandıkların yüzde 99,68'i açıldı.

Buna göre, Fujimori oyların yüzde 17,17'sini alarak ilk sırada yer alırken, Sanchez yüzde 12 oyla ikinci sıraya yerleşti.

Aşırı sağcı Popüler Yenilenme Partisi'nin (Renovacion Popular) adayı Rafael Lopez Aliaga ise yüzde 11,91 oyla üçüncü sırada kaldı.

Yerel basında, sayımı devam eden yaklaşık 60 bin oy bulunmasına rağmen Sanchez ile Aliaga arasındaki 14 bini aşkın oy farkının kapanmasının beklenmediği belirtildi. Böylece 7 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde yarışın Keiko Fujimori ile Roberto Sanchez arasında geçeceği ifade edildi.

İlk tur seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen resmi sonuçların ne zaman kesinleşeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Aliaga, sonuçların hileli olduğunu öne sürerek, seçimlerin iptal edilmesini istemişti.

Oy pusulalarının, sandıkların ve diğer seçim materyallerinin teslimatında "kasıt" olduğunu savunan Aliaga, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir seçim hilesi ile karşı karşıyayız. (Venezuela Devlet Başkanı) Maduro Venezuela'nın en kötü döneminde bile bunu yapmamıştı." ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Peru'daki seçim günü, başkent Lima'daki önemli oy verme merkezlerinde seçim materyallerinin eksikliği nedeniyle büyük gecikmelerle başlamıştı.

Söz konusu aksaklık, yaklaşık 52 bin seçmenin oy kullanamamasına yol açmıştı.

Peru basınına göre, yaşanan gelişmeler üzerine Ulusal Seçim Jürisi (JNE), daha önce örneğine rastlanmamış bir karara imza atarak, ilgili merkezlerde oy verme işleminin bir süre daha uzatma kararı almıştı.

Seçim organizasyonundan sorumlu ONPE, sorunun sevkiyattan sorumlu yüklenici firmadan kaynaklandığını duyurmuştu.

Bazı noktalarda seçim materyallerinin, oy verme işleminin başlamasından ancak beş saat sonra merkezlere ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ile Amerikan Devletleri Örgütü (OEA) gözlem heyetleri, seçim gününde herhangi bir usulsüzlük bildirilmediğini ve seçmen katılımının oldukça yüksek olduğunu rapor etmişti.

Son 10 yılda 8 devlet başkanının değiştiği siyasi kriz sarmalındaki Peru'da, 27,3 milyondan fazla seçmen 2026-2031 dönemi için yeni yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına çağrılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da Fujimori ve Sanchez İkinci Tura Kalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
El Clasico’da Real Madrid’i deviren Barcelona, La Liga’da 29. kez şampiyon El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
903’te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz 90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz

21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:35
3 senede 3 şampiyonluk Böyle giderse seneye Süper Lig’deler
3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
21:04
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçeceği tarihi açıkladı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı
20:59
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 21:58:07. #7.13#
SON DAKİKA: Peru'da Fujimori ve Sanchez İkinci Tura Kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.