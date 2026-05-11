Peru'da Fujimori ve Sanchez İkinci Tura Kalıyor

Eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı sağcı aday Keiko Fujimori ve solcu aday Roberto Sanchez, 7 Haziran'da yapılacak devlet başkanı seçiminin ikinci turunda yarışacak.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) son verilerine göre, 12 Nisan'da düzenlenen seçimlerde sandıkların yüzde 99,68'i açıldı.

Buna göre, Fujimori oyların yüzde 17,17'sini alarak ilk sırada yer alırken, Sanchez yüzde 12 oyla ikinci sıraya yerleşti.

Aşırı sağcı Popüler Yenilenme Partisi'nin (Renovacion Popular) adayı Rafael Lopez Aliaga ise yüzde 11,91 oyla üçüncü sırada kaldı.

Yerel basında, sayımı devam eden yaklaşık 60 bin oy bulunmasına rağmen Sanchez ile Aliaga arasındaki 14 bini aşkın oy farkının kapanmasının beklenmediği belirtildi. Böylece 7 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde yarışın Keiko Fujimori ile Roberto Sanchez arasında geçeceği ifade edildi.

İlk tur seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen resmi sonuçların ne zaman kesinleşeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Aliaga, sonuçların hileli olduğunu öne sürerek, seçimlerin iptal edilmesini istemişti.

Oy pusulalarının, sandıkların ve diğer seçim materyallerinin teslimatında "kasıt" olduğunu savunan Aliaga, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir seçim hilesi ile karşı karşıyayız. (Venezuela Devlet Başkanı) Maduro Venezuela'nın en kötü döneminde bile bunu yapmamıştı." ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Peru'daki seçim günü, başkent Lima'daki önemli oy verme merkezlerinde seçim materyallerinin eksikliği nedeniyle büyük gecikmelerle başlamıştı.

Söz konusu aksaklık, yaklaşık 52 bin seçmenin oy kullanamamasına yol açmıştı.

Peru basınına göre, yaşanan gelişmeler üzerine Ulusal Seçim Jürisi (JNE), daha önce örneğine rastlanmamış bir karara imza atarak, ilgili merkezlerde oy verme işleminin bir süre daha uzatma kararı almıştı.

Seçim organizasyonundan sorumlu ONPE, sorunun sevkiyattan sorumlu yüklenici firmadan kaynaklandığını duyurmuştu.

Bazı noktalarda seçim materyallerinin, oy verme işleminin başlamasından ancak beş saat sonra merkezlere ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ile Amerikan Devletleri Örgütü (OEA) gözlem heyetleri, seçim gününde herhangi bir usulsüzlük bildirilmediğini ve seçmen katılımının oldukça yüksek olduğunu rapor etmişti.

Son 10 yılda 8 devlet başkanının değiştiği siyasi kriz sarmalındaki Peru'da, 27,3 milyondan fazla seçmen 2026-2031 dönemi için yeni yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına çağrılmıştı.