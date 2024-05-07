Peru'da otobüs kazası: En az 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Peru'da otobüs kazası: En az 10 kişi hayatını kaybetti

Peru'nun güneyindeki Puno bölgesinde bir yolcu otobüsü şafak vaktinden önce yoldan çıkarak devrildi. Kazada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Otobüs, Puno-Cusco güzergahında seyrederken kaza meydana geldi. Kazazedeler tedavi edilmek üzere hastanelere götürüldü. Kazanın nedeni soruşturuluyor.

07.05.2024 12:15
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LİMA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Peru'nun güneyindeki Puno bölgesinde Pazartesi günü şafak vaktinden önce bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Devlete ait Andina haber ajansına göre, Transportes Turismo Universal adındaki bir şirket tarafından işletilen eyaletler arası otobüs, Puno-Cusco güzergahında seyrederken yerel saatle 02.00 sularında kaza yaptı.

Puno Otoyol Polisi Komiseri David Sota Paredes, Radio Programas del Peru adlı yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, 24 yolcu taşıyan otobüsün Cusco şehrine gitmekte olduğunu belirtti.

Ulusal Polis, hayatını kaybedenler arasında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğunu bildirdi.

Devlet televizyonu Peru Noticias ise aralarında ağır yaralıların da bulunduğu kazazedelerin tedavi edilmek üzere San Juan de Dios Ayaviri Hastanesi'ne ve Santa Rosa bölgesindeki bir kliniğe götürüldüğünü aktardı.

Kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma sürüyor.

Kaynak: Xinhua

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