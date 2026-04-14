Peru'da Seçim Yarışında Fujimori Önde

14.04.2026 01:35
Peru'da 12 Nisan'daki seçimlerde Keiko Fujimori, oyların yüzde 16,9'unu alarak lider durumda.

Peru'da 12 Nisan'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde sağcı aday Keiko Fujimori'nin yarışı önde götürdüğü bildirildi.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin (ONPE) son güncellemesine göre, sandıkların yüzde 57'si açıldı. Buna göre Popüler Güç Partisi (Fuerza Popular) adayı Fujimori, yüzde 16,9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

Aşırı sağcı Popüler Devrim (Renovacion Popular) adayı Rafael Lopez Aliaga, oyların yüzde 14,7'sini alırken, İyi Yönetim Partisi (Partido del Buen Gobierno) adayı Jorge Nieto yüzde 12,9 ile üçüncü sırada yer aldı.

Popülist aday Ricardo Belmont yüzde 9,8, komedyen Carlos Alvarez yüzde 8,8 ve solcu aday Roberto Sanchez ise yüzde 7,7 oy oranıyla diğer adayları takip etti.

Seçimde ilk iki sırayı alan adaylar, 7 Haziran'da düzenlenecek ikinci turda devlet başkanı olmak için yarışacak.

Seçim sürecinde görülmemiş uzatma

Peru'daki seçim günü, başkent Lima'daki önemli oy verme merkezlerinde seçim materyallerinin eksikliği nedeniyle büyük gecikmelerle başladı.

Söz konusu aksaklık, yaklaşık 52 bin seçmenin oy kullanamamasına yol açtı.

Peru basınına göre, yaşanan gelişmeler üzerine Ulusal Seçim Jürisi (JNE), daha önce örneğine rastlanmamış bir karara imza atarak, ilgili merkezlerde oy verme işleminin bir süre daha uzatma kararı aldı.

Seçim organizasyonundan sorumlu ONPE, sorunun sevkiyattan sorumlu yüklenici firmadan kaynaklandığını duyurdu.

Bazı noktalarda seçim materyallerinin, oy verme işleminin başlamasından ancak beş saat sonra merkezlere ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) ile Amerikan Devletleri Örgütü (OEA) gözlem heyetleri, seçim gününde herhangi bir usulsüzlük bildirilmediğini ve seçmen katılımının oldukça yüksek olduğunu rapor etti.

Son 10 yılda 8 devlet başkanının değiştiği siyasi kriz sarmalındaki Peru'da, 27,3 milyondan fazla seçmen 2026-2031 dönemi için yeni yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına çağrılmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
