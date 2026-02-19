Peru'da Yeni Geçici Devlet Başkanı Balcazar Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peru'da Yeni Geçici Devlet Başkanı Balcazar Seçildi

19.02.2026 07:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru Kongresi, Jose Jeri'nin yerine sol görüşlü Balcazar'ı geçici devlet başkanı olarak seçti.

Peru Kongresi'nde yapılan oylama sonucu, dün görevden alınan Jose Jeri'nin yerine sol görüşlü milletvekili Jose Maria Balcazar ülkenin yeni geçici devlet başkanı olarak seçildi.

Başkent Lima'daki Kongre oturumunda yapılan oylamada, siyasi partilerden en fazla oyu alan sol görüşlü 80 yaşındaki Balcazar, 28 Temmuz'a kadar ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev yapacak.

Balcazar böylece son 10 yılda devlet başkanlığı görevini üstlenen dokuzuncu isim olurken, siyasi partiler temmuz ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi seçim kampanyalarını başlattı.

Kongre, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine getirilen Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri'yi dün görevinden azletmişti.

Peru basınına göre, Jeri'nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da Yeni Geçici Devlet Başkanı Balcazar Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

06:54
Olay görüntü Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi
Olay görüntü! Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi
06:43
Arap dünyası şokta Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış
Arap dünyası şokta! Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış
06:23
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz
06:12
Ramazan’ın ilk günü Türkiye’nin yanı başında tarihi bir adım atıldı
Ramazan'ın ilk günü! Türkiye'nin yanı başında tarihi bir adım atıldı
03:00
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 07:17:38. #7.11#
SON DAKİKA: Peru'da Yeni Geçici Devlet Başkanı Balcazar Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.