Peru Kongresi, savaş suçları için zaman aşımı yasasını onayladı

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Peru Kongresi, 2002 öncesinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar için zaman aşımını öngören yasayı onayladı.

Kongre'de yapılan oylamada kabul edilen yasa, ülkede 1980-2000 arasında binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç çatışmalarda işlenen suçları kapsıyor.

Yasa, "1 Temmuz 2002'den önce işlenen savaş suçları ya da insanlığa karşı suçlar nedeniyle hiç kimsenin yargılanamayacağını ve cezalandırılamayacağını" belirtiyor.

Peru savcılığına göre, bu yasanın 550 kişi ve 600 dava üzerinde doğrudan etkisi olacak. Yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin onayı gerekiyor.

Bu karar, aralarında eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori ve emekli askeri personelin de bulunduğu, 1980-2000 döneminde binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç çatışma nedeniyle suçlanan ya da bu suçlardan hüküm giyen kişileri ilgilendiriyor.

1980-1990 döneminde 70 bini aşkın kişi öldü

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun (CVR) tahminlerine göre, Peru'da 1980 ila 1990 arasındaki 10 yıllık zaman diliminde 70 bini aşkın kişi, operasyonlar ve terörist eylemler nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydınlık Yol örgütü, 1970'lerden itibaren bölgede gücünü artırarak 1980'lerde silahlı mücadele yapmaya başladı. Halk savaşı yürüttüğünü iddia eden Maocu örgüt, Abimael Guzman liderliğinde Peru'da komünizmi inşa etmeyi hedefliyordu.

Devletin 1990'lı yıllardan itibaren etkili operasyonları sayesinde örgütün önde gelen liderleri yakalanmış ve geri kalan üyeleri, ülkenin güneyindeki Apurimac Vadisi'nin kokain üretimi yapılan küçük bölgelerine dağılmıştı. Örgütün kurucularından Guzman ile 10 önemli üyenin Nisan 2002'de yakalanarak hapsedilmesi Aydınlık Yol'u bitirme noktasına getirmişti.

Peru'da 14 Ekim 2010'da örgütün üst düzey komutanlarından Edgar Mejia ve Şubat 2012'de ise Florindo Flores'in bir operasyonda yakalanması Aydınlık Yol'a vurulmuş son büyük darbe olarak kayıtlara geçmişti.