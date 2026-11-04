Peskov, ABD ara seçimlerini iç mesele saydı, Trump'ın barışçıl girişimlerini bekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki ara seçimlerin ülkenin iç meselesi olduğunu belirterek, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın barışçıl girişimlerini sürdüreceğini umuyoruz." dedi.

Peskov, Life haber portalına yaptığı açıklamada, ABD'deki Kongre seçimlerini değerlendirdi.

Başkan Trump'ın görevine devam ettiğine dikkati çeken Peskov, "Trump'ın barışçıl girişimlerini sürdüreceğini umuyoruz. Yakınlarda üçlü müzakereler yapılacak. Melania Trump'ın barışçıl girişimleri başarılı. Tüm bunların devam edeceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Peskov, "Kongre'nin Trump'ın girişimlerini engelleyip engellemeyeceği" yönündeki soruya ise "Bu, ABD'nin iç meselesi." yanıtını verdi.

"Dış politikamız, diğer ülkelerdeki siyasi dengelerin değişmesine bağlı değil"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Rus haber ajansı RİA'ya konuya ilişkin açıklamasında, ABD'deki ara seçimlerin nihai sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Demokrat Partinin Rusya'ya yönelik yaklaşımının olumsuz olduğunu belirten Ryabkov, "Bu yeni bir şey değil." dedi.

Ryabkov, sözlerine şöyle devam etti:

"Ukrayna konusunda izlediğimiz ilkeli ve tutarlı çizgi, genel olarak dış politikamız gibi konjonktürel değil ve diğer ülkelerdeki siyasi dengelerin değişmesine bağlı değildir. Rusya Devlet Başkanı'nın belirlediği politikalar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."