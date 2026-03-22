Petro'dan Rubio'ya Cevap

22.03.2026 09:37
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun tutumuna tepki gösterdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "kendisinden hoşlanmadığını" bildiğini söyledi.

Kolombiya'nın ev sahipliğinde başkent Bogota'da düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC)-Afrika Üst Düzey Forumu, Cumhurbaşkanı Petro'nun konuşmasıyla başladı.

Petro, CELAC ile 19 Afrika ülkesinin, geçmişteki kölelik ve sömürgecilikten bugünkü abluka ve savaşlara kadar her türlü tahakkümü reddetmek üzere birleştiğini belirtti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) temel amacının uluslararası barış ve güvenliği korumak olduğunu vurgulayan Petro, "Eğer BM savaşları engellemiyorsa, birisi pekala artık onun (BM) işe yaramadığını söyleyebilir." ifadesini kullandı.

Petro, Kolombiya'yı da etkileyen iklim krizi gibi sorunlar karşısında, insanlığın daha fazla istikrarsızlık ve küresel risklerden kaçınmak için işbirliğini ve ortak eylemi artırması gerektiğini dile getirdi.

Latin Amerika'nın temiz enerjiye geçişi teşvik etme ve iklim kriziyle mücadele kapasitesine işaret eden Petro, bölgenin, küresel sorunların çözümünde anahtar rol oynadığının altını çizdi.

Petro, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun, Latin Amerika'daki sol hükümetlere yönelik dışlayıcı bir politika izlediğini savunarak, şunları kaydetti:

"Benden pek hoşlanmadığını bildiğim Marco Rubio'ya cevabım şudur: İnsanlığın bu dönemindeki temel tez, eski Haçlı seferlerinde olduğu gibi beyaz, Batılı ve Hristiyan medeniyetinin nasıl tanımlanacağı değildir. Kültürün yüce olduğuna inanıyor ve Latin Amerikalılar olarak bunu kabul ediyoruz. Mesele medeniyetleri karşı karşıya getirmek değil, onlar arasında diyalog kurmaktır. Yeni çok taraflılık; farklılıkları tanıyarak, açık ve samimi bir diyalog yoluyla insanlık ve çeşitli halklar arasında kurulmalıdır."

Küba: ABD ile ciddi bir diyaloğa hazırız

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, konuşmasında, ülkesinin ABD ile ciddi bir diyaloğa hazır olduğunu belirterek, "İçişlerine müdahale edilmeden ve tarafların kendi siyasi, ekonomik ve sosyal sistemlerine saygı duyulması temelinde bir diyalog geliştirilmelidir." dedi.

Rodriguez, Küba'nın, yakıt tedarikine tam abluka getiren son kararnameyi de içeren "saldırgan tırmanışa" rağmen egemenliğini her ne pahasına olursa olsun savunmakta kararlı olduğunu vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de dünyanın barışa, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na meydan okuyan zorlu bir dönemden geçtiğini ve bu süreçte Küresel Güney'in birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, CELAC dönem başkanlığını Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi'ye devretti.

Orsi, Uruguay'ın CELAC dönem başkanlığında bölgesel diyalog ve işbirliğini güçlendirmek için çalışacaklarını dile getirerek, "Bölgemiz uzun süre önce derin bir siyasi kararla barışı seçti. Bu, içi boş bir slogan değil, özgürlükleri inşa etmenin canlı bir yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kolombiya, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

