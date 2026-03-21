Pezeşkiyan'dan Birlik Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırıları altındaki halkına birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Gelin el ele verip, İran'ımızı içine düştüğümüz fırtınalardan gururla çıkaralım." diye seslendi.

Pezeşkiyan, yayımladığı Nevruz mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Nevruz'un gelişiyle birlikte, kinleri, belirsizlikleri ve farklılıkları bir kenara bırakmaya çalışalım. Bu yıl, her zamankinden daha çok Nevruz'a ihtiyacımız var; kültürümüzdeki birlik, beraberlik ve ulusal uyumu sergileyen bir Nevruz'a. Gelin el ele verip, İran'ımızı içine düştüğümüz fırtınalardan gururla çıkaralım."