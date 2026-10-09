Pezeşkiyan ile Paşinyan Türkmenistan'da işbirliği potansiyelini görüştü - Son Dakika
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Pezeşkiyan ile Paşinyan Türkmenistan'da işbirliği potansiyelini görüştü

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Pezeşkiyan ile Paşinyan Türkmenistan\'da işbirliği potansiyelini görüştü
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Türkmenistan'daki zirve kapsamında bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ikili ilişkileri görüştü. IRNA'ya göre Pezeşkiyan, iki komşu ülkenin birçok alanda işbirliği yapabileceğini ve koordinasyonun önemli olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bağımsız Devletler Topluluğu Liderler Zirvesi ve Hazar Denizi Çevre Toplantısı'na katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Pezeşkiyan ile Paşinyan zirvenin oturum aralarında görüştü.

Pezeşkiyan, ikili ilişkinin geliştirilmesi için geniş bir potansiyel bulunduğunu belirterek İran ile Ermenistan arasında işbirliği yapılabilecek birçok alan bulunduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda daha da gelişmesini umduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerinin önemine değinen Pezeşkiyan, "İki komşu ülke olan İran ve Ermenistan, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliği yapabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki iletişim ve koordinasyonun sürekliliğinin önemine dikkati çekerek koordinasyon, karşılıklı güven ve ikili ilişkilerin sağlamlaştırılmasının önemini vurguladı.

İkili ilişkilerde istikrar ve sürekliliğin korunması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, ülkesinin Ermenistan ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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