Pezeşkiyan: Tek Kutuplu Sistem Çürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pezeşkiyan: Tek Kutuplu Sistem Çürüdü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BRICS Oturumunda tek kutuplu sistemin temellerinin çürüdüğünü söyledi.

25.10.2024 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Tek kutuplu sistemin temelleri artık çürüdü"

KAZAN - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Genişletilmiş BRICS Oturumunda yaptığı konuşmada, "Batılı ülkelerin müdahaleleri nedeniyle Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Para Fonu gibi birçok kurum etkinliğini kaybetmiş durumda. Tek kutuplu sistemin temelleri artık çürüdü" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Genişletilmiş BRICS Oturumunda konuştu. Pezeşkiyan, tek kutuplu dünya karşısında BRICS üyesi ülkelerin "adil dünya düzeni" oluşturulmasında etkin rol alabileceğini belirtti. Pezeşkiyan, "Ülkeler arasındaki sorunların çözülmesi, ortaklık ve iş birliği ruhunun geliştirilmesi ve dostane ilişkilerin pekiştirilmesi, tek kutuplu sistemin hakimiyetine son vermek isteyen birçok ülkenin ortak talebidir. Batılı ülkelerin müdahaleleri nedeniyle Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Para Fonu gibi birçok kurum etkinliğini kaybetmiş durumda. Tek kutuplu sistemin temelleri artık çürüdü" ifadelerini kullandı.

" Orta Doğu'da barış ve güvenlik ciddi tehditler ile karşı karşıya kaldı"

BRICS'in uluslararası alanda iyi bir iş birliği modeli ortaya koyduğunu belirten Pezeşkiyan, "Yaptırımların, savaşların, soykırımların ve işgallerin olmadığı bir dünya daha yaşanabilir olacaktır. Tek kutuplu sisteme karşı çok kutuplu bir düzenin hakim olduğu bu dünyada, ayrımcılık karşısında eşitlik, aldatmaca karşısında şeffaflık ve savaş karşısında diyalog esas alınacaktır. Geçtiğimiz yıl boyunca dünyada bir çok olay yaşandı ve özellikle Orta Doğu'da barış ve güvenlik ciddi tehditler ile karşı karşıya kaldı" şeklinde konuştu.

"Siyonist İsrail rejimi tarih sayfasında katliamlarına yenilerini ekledi"

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da uluslararası hukuku ihlal ederek birçok kırmızı çizgiyi aştığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Siyonist İsrail rejimi yeni bir öfke ve vahşet dalgası oluşturdu ve tarih sayfasında katliamlarına yenilerini ekledi. Bugün Gazze ve Lübnan'da savaşın ateşi yanmaya devam ediyor, barış ve güvenliği sağlamakla sorumlu olan Birleşmiş Milletler ise bu ateşi söndürmede etkisiz kalıyor. Öte yandan başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Siyonist rejime sağladıkları destekler bölgede barışın tesis edilmesini zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Engelleri aşmak için kendi aramızda iş birliği yapmalıyız"

Pezeşkiyan, bölgesel ve uluslararası sorunların ortak iş birliği anlayışı ile çözülebileceğini vurgulayarak çok kutuplu sistemi savunan ülkelerin kendi aralarında ekonomiden ticarete, kültürden teknoloji paylaşımına ve bankacılık sistemine kadar birçok alanı kapsayan ortak bir iş birliği alanı oluşturmaları gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, "BRICS içerisinde gelişmekte olan ülkelerin yer alıyor olması büyük bir fırsat. Oluşturulacak derin ve köklü ekonomik ilişki ağı ile bölge ülkelerine güzel bir armağan verilebilir. Uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması, yeni bankacılık sistemlerinin kurulması ve var olan Yeni Kalkınma Bankası'nın güçlendirilmesi daha yeni bir dünya inşa etmemize yardımcı olabilir. Yapay zeka konusu ise ayrıca önemli ve ileride doğrudan yaşamımızı etkileyecek öneme sahip. Tek kutuplu sistemin öncüsü ülkeler geçmişte olduğu gibi bugün de gelişmekte olan ülkelerin bu teknolojik kazanımları elde etmelerini engellemeye çalışacaklar. Bu engelleri aşmak için kendi aramızda iş birliği yapmalıyız ve bunun için de ortak yatırımlar ile bilgi ve tecrübe paylaşımı dışında bir seçeneğimiz yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pezeşkiyan: Tek Kutuplu Sistem Çürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:08 Elebaşı Gülen’in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil’den pasajlar okundu Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil'den pasajlar okundu
00:28 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var
23:37 Elebaşı Gülen’in cenazesinden dikkat çeken kareler Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler
22:41 Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
22:14 Bahçeli’nin çağrısının ardından Kandil’den ’Öcalan’ mesajı Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı
10:55 Golün iptal olduğunu gören Kerem Aktürkoğlu Halil Umut Meler ile tartıştı Golün iptal olduğunu gören Kerem Aktürkoğlu Halil Umut Meler ile tartıştı
10:46 Çin’de bir tanker şoförü, ’’insanları öldüreceğim’’ diye bağırıp tankerini araçların üzerine sürdü Çin'de bir tanker şoförü, ''insanları öldüreceğim'' diye bağırıp tankerini araçların üzerine sürdü
10:35 Menzil Cemaati’nde kameraların önünde miras kavgası Menzil Cemaati'nde kameraların önünde miras kavgası
10:23 Zehra Güneş’ten muhabire tepki: Neden fotoğraf çekiyorsunuz Zehra Güneş'ten muhabire tepki: Neden fotoğraf çekiyorsunuz?
10:16 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
10:12 İngiltere’de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı İngiltere'de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı
10:08 Taner Tolga Tarlacı’nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş
09:59 TUSAŞ’taki terör saldırısında kahreden ’çiçek’ detayı TUSAŞ'taki terör saldırısında kahreden 'çiçek' detayı
09:48 Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2024 02:22:52. #1.11#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan: Tek Kutuplu Sistem Çürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.