Pezeşkiyan: Tek Kutuplu Sistem Çürüdü

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- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Tek kutuplu sistemin temelleri artık çürüdü"

KAZAN - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Genişletilmiş BRICS Oturumunda yaptığı konuşmada, "Batılı ülkelerin müdahaleleri nedeniyle Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Para Fonu gibi birçok kurum etkinliğini kaybetmiş durumda. Tek kutuplu sistemin temelleri artık çürüdü" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Genişletilmiş BRICS Oturumunda konuştu. Pezeşkiyan, tek kutuplu dünya karşısında BRICS üyesi ülkelerin "adil dünya düzeni" oluşturulmasında etkin rol alabileceğini belirtti. Pezeşkiyan, "Ülkeler arasındaki sorunların çözülmesi, ortaklık ve iş birliği ruhunun geliştirilmesi ve dostane ilişkilerin pekiştirilmesi, tek kutuplu sistemin hakimiyetine son vermek isteyen birçok ülkenin ortak talebidir. Batılı ülkelerin müdahaleleri nedeniyle Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Para Fonu gibi birçok kurum etkinliğini kaybetmiş durumda. Tek kutuplu sistemin temelleri artık çürüdü" ifadelerini kullandı.

" Orta Doğu'da barış ve güvenlik ciddi tehditler ile karşı karşıya kaldı"

BRICS'in uluslararası alanda iyi bir iş birliği modeli ortaya koyduğunu belirten Pezeşkiyan, "Yaptırımların, savaşların, soykırımların ve işgallerin olmadığı bir dünya daha yaşanabilir olacaktır. Tek kutuplu sisteme karşı çok kutuplu bir düzenin hakim olduğu bu dünyada, ayrımcılık karşısında eşitlik, aldatmaca karşısında şeffaflık ve savaş karşısında diyalog esas alınacaktır. Geçtiğimiz yıl boyunca dünyada bir çok olay yaşandı ve özellikle Orta Doğu'da barış ve güvenlik ciddi tehditler ile karşı karşıya kaldı" şeklinde konuştu.

"Siyonist İsrail rejimi tarih sayfasında katliamlarına yenilerini ekledi"

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da uluslararası hukuku ihlal ederek birçok kırmızı çizgiyi aştığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Siyonist İsrail rejimi yeni bir öfke ve vahşet dalgası oluşturdu ve tarih sayfasında katliamlarına yenilerini ekledi. Bugün Gazze ve Lübnan'da savaşın ateşi yanmaya devam ediyor, barış ve güvenliği sağlamakla sorumlu olan Birleşmiş Milletler ise bu ateşi söndürmede etkisiz kalıyor. Öte yandan başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Siyonist rejime sağladıkları destekler bölgede barışın tesis edilmesini zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Engelleri aşmak için kendi aramızda iş birliği yapmalıyız"

Pezeşkiyan, bölgesel ve uluslararası sorunların ortak iş birliği anlayışı ile çözülebileceğini vurgulayarak çok kutuplu sistemi savunan ülkelerin kendi aralarında ekonomiden ticarete, kültürden teknoloji paylaşımına ve bankacılık sistemine kadar birçok alanı kapsayan ortak bir iş birliği alanı oluşturmaları gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, "BRICS içerisinde gelişmekte olan ülkelerin yer alıyor olması büyük bir fırsat. Oluşturulacak derin ve köklü ekonomik ilişki ağı ile bölge ülkelerine güzel bir armağan verilebilir. Uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması, yeni bankacılık sistemlerinin kurulması ve var olan Yeni Kalkınma Bankası'nın güçlendirilmesi daha yeni bir dünya inşa etmemize yardımcı olabilir. Yapay zeka konusu ise ayrıca önemli ve ileride doğrudan yaşamımızı etkileyecek öneme sahip. Tek kutuplu sistemin öncüsü ülkeler geçmişte olduğu gibi bugün de gelişmekte olan ülkelerin bu teknolojik kazanımları elde etmelerini engellemeye çalışacaklar. Bu engelleri aşmak için kendi aramızda iş birliği yapmalıyız ve bunun için de ortak yatırımlar ile bilgi ve tecrübe paylaşımı dışında bir seçeneğimiz yok" şeklinde konuştu.