PFDK, Amedspor\'a 2 milyon 262 bin 500 lira, teknik direktör Hasi\'ye 1 maç yasak verdi

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynana Amed Sportif Faaliyetlere, Beşiktaş karşılamasında yaşanan disiplin ihlallerine ilişkin kararlarını açıkladı. PFDK, Amedspor'a çeşitli ihlaller nedeniyle 2 milyon 262 bin lira para cezası, teknik direktör Besnik Hasi'ye müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 100 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 29 Eylül toplantısında alınan kararları açıkladı. Kararda Süper Lig lideri Amed Sportif Faaliyetlere, Beşiktaş karşılamasında yaşanan ihlaller nedeniyle 2 milyon 262 bin lira para cezası verildiği açıklandı.

PFDK'dan yapılan açıklamada, Amed Sportif Faaliyetlere, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle, müsabakanın 20 saniye durmasına sebebiyet verecek şekilde saha sulama sisteminin çalışması ve sahanın her yerinin eşit şekilde sulanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle, seyircilerin stadyum içerisine ağzı kapalı pet su şişelerle alınmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2'nci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle olmak üzere toplam 2 milyon 262 bin 500 lira para cezası verildiğini açıkladı.

Kararda, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü teknik sorumlusu Besnik Hasi'ye müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 100 bin lira para cezası ile ceza verildiği bildirildi.

Öte yandan PFDK'ya "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları" nedeniyle sevk edilen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.