Pınar Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pınar Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüyle ilgili duruşma devam etti.

20.12.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, başka dosyadan tutuklu sanıklar N.K. ve Ç.K. bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, kooperatifin yalnızca idari işleriyle ilgilendiğini, inşaat süreçlerine müdahil olmadığını iddia etti.

15 davadan yargılandığını, bu süreçte kedisine haksızlık yapıldığını savunan Tepebaşı, şunları söyledi:

"Pınar Apartmanı, 36 yıl önce kooperatifçe yapılmıştır. Kooperatifimiz devamlı denetlenmiştir. Kooperatifin yönetim kurulu başkanıydım. Görevim, kooperatifi yönetmek ve idare işleri organize etmekti. Ben müteahhit, yapı sahibi ve inşaat sorumlusu değilim. Kooperatif yönetmeliğinde ve Memurlar Kanunu'nda yöneticilerin müteahhit olamayacağı belirtilmiştir. Aynı yönetmelikte yönetimin inşaat yapımında sorumlu olmadığı da avukatlarımız tarafından tespit edilmiştir. Bu sebeple inşaatla ilgili bana herhangi bir imza attırılmamıştır. Zaten inşattan anlamayan birinin inşaat yapımına müdahil olması mümkün değildir. İnşaatın yapımında yasaca sorumlu olmayan ve hiçbir yere imza atmayan birinin inşaatın yıkımında sorumlu tutulması yasaca mümkün değildir. Bilirkişi raporunda kooperatif ismi zikredilmemiş, müteahhit olarak değerlendirilmiştir. Ben hiçbir kusur yapmadım. Din Kültürü öğretmeniyim, torunlarımın derslerine yardımcı olurdum. 82 yaşındayım ve 2 yıldır torunlarım yolumu bekliyor. Beni beraat ettirerek bu haksızlığa son vermenizi talep ediyorum."

Başka dosyadan tutuklu diğer sanıklar N.K. ve Ç.K. de üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 26 Şubat 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Deprem, Hukuk, Pınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınar Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:20:06. #1.13#
SON DAKİKA: Pınar Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.