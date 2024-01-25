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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, kadınların isteklerini dinledi - Son Dakika
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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, kadınların isteklerini dinledi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, bir restoranda kadınlarla bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Talay, kadınların fikirlerini almak istediğini belirterek toplantıya katılanlara teşekkür etti. Vize ilçesinde ise okul aile birliği çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi ve okul aile birliklerine teşekkür edildi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, kadınların isteklerini dinledi
25.01.2024 - 14:31,  Güncelleme: 14:34
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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, halk toplantısında kadınların isteklerini dinledi.

Talay, bir restoranda kadınlarla bir araya geldi.

Kadınlarla sohbet eden Talay, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kadınlarında fikirlerini almak istediğini ifade eden Talay, "Bizleri bağrına basan ve toplantımıza katılan tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Okul aile birliği çalışmaları değerlendirildi

Vize ilçesinde okul aile birliği değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda okul aile birliklerinin çalışmaları değerlendirildi.

Akdemir, okul aile birliklerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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İhsan Talay, Pınarhisar, Vize, Politika, Güncel, Son Dakika

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