Pınarhisar'da Eğitim Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Pınarhisar'da Eğitim Toplantısı Yapıldı

Pınarhisar\'da Eğitim Toplantısı Yapıldı
24.06.2026 15:50
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Kaymakam Enver Özderin başkanlığında eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

Pınarhisar'da 2025-2026 eğitim-öğretim yıl sonu okul ve kurum müdürleri toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında Pınarhisar Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda, okullarda yürütülen projeler, öğrencilerin eğitim durumları ve başarılarının görüşüldü.

Hasat kontrol çalışmaları sürüyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, arpa ve buğday hasadı çalışmalarını takip ediyor.

Ekipler, dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda biçerdöverin hasat ettiği arpa ve buğdayı inceliyor.

Çalışma kapsamında biçerdöver operatörleri de bilgilendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pınarhisar'da Eğitim Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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