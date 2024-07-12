Pınarhisar Kaymakamı Yaz Spor Kurslarına Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Pınarhisar Kaymakamı Yaz Spor Kurslarına Ziyarette Bulundu

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce açılan yaz spor kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti. Çanakcıoğlu, öğrencilerle sohbet ederek kurslar hakkında bilgi aldı.

12.07.2024 10:49
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Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, yaz spor kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünce açılan yaz spor kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Çanakcıoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Çanakcıoğlu, daha sonra kurslar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlaçlama çalışması

Vize ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, haşere ve sineklerin sıcaklığa bağlı olarak arttığı belirtildi.

Ekiplerin özel araçlarla cadde ve sokaklarda ilaçlama yaptığı aktarılan açıklamada, çalışmaların özellikle sinek ve larva üreme alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yürütüldüğü kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Gazikemal Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 10.00 - 16.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

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